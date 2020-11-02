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Глава ВОЗ самоизолировался

Глава ВОЗ самоизолировался Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.
Здоровье
2 ноября 2020 г. 03:45
Глава ВОЗ самоизолировался
Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

Как передает Report, об этом глава организации сообщил на своей странице Twitter.

"Было установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 показал положительный результат. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и намерен работать из дома", - написал глава ВОЗ. Он также отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 46 млн человек, свыше 1,19 млн умерли.

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