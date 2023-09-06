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Глава ВОЗ: Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется

Глава ВОЗ: Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется.
Здоровье
6 сентября 2023 г. 20:55
Глава ВОЗ: Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется

Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге.

"В некоторых частях Ближнего Востока и Азии растет число смертей, в Европе увеличивается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, менее 25% стран мира продолжают предоставлять данные о смертельных исходах и госпитализациях.

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