Глава ВОЗ прокомментировал слова Помпео

​​​​​​​Комментарии госсекретаря США Майкла Помпео о ВОЗ, сделанные им на днях в Лондоне, являются неприемлемыми и необоснованными.

Комментарии госсекретаря США Майкла Помпео о ВОЗ, сделанные им на днях в Лондоне, являются неприемлемыми и необоснованными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Так глава организации отреагировал на сообщения прессы о том, что Помпео на встрече с британскими парламентариями якобы заявил о подкупе руководства ВОЗ Китаем.

"Эти комментарии являются неверными, неприемлемыми и не имеют оснований", - отметил он. "Единственная цель всей нашей организации - это спасение жизней, - подчеркнул гендиректор. - ВОЗ не будет разрушена этими комментариями".

"Одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся, является политизация этой пандемии", - указал Тедрос Аданом Гебрейесус. "Я призываю все страны работать вместе. Политика и пристрастность усугубили дело. Очень важны научные решения и солидарность (в борьбе с пандемией)", - добавил гендиректор.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Помпео заявил во время приватной встречи с британскими законодателями в Лондоне во вторник, что, согласно данным разведки, "Китай "купил" главу Всемирной организации здравоохранения". Агентство сослалось на "знакомых с данным вопросом лиц", не раскрыв их имен.