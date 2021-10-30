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Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет нев
Здоровье
30 октября 2021 г. 02:47
Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил он на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ. "Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, "угрозы высокого уровня" требуют "политического участия на высоком уровне" для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".

Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор, "хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу" инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, "в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами", резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: “Yer kürəsində yeni təhlükəli virus, pandemiya yaranacaq”

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