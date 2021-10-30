Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет нев

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил он на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ. "Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, "угрозы высокого уровня" требуют "политического участия на высоком уровне" для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".

Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор, "хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу" инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, "в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами", резюмировал он.