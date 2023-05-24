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Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19 Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID-19, нельзя исключать.
Здоровье
24 мая 2023 г. 10:26
Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19
Тедрос Адханом Гебрейесус

Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID-19, нельзя исключать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

"Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", - заявил глава ВОЗ.

Он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

Отметим, что в мае текущего года ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году, впервые за последние сто лет.

Пандемия коронавируса унесла по всему миру почти 7 млн человек, почти 700 млн болели коронавирусом.

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Версия на английском языке WHO calls on countries to prepare for next pandemic that 'could be even worse' than COVID-19

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