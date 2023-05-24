Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID-19, нельзя исключать.

Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID-19, нельзя исключать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

"Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", - заявил глава ВОЗ.

Он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

Отметим, что в мае текущего года ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году, впервые за последние сто лет.

Пандемия коронавируса унесла по всему миру почти 7 млн человек, почти 700 млн болели коронавирусом.