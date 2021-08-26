Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что предстоящие три месяца станут очень важными для выработки мер по подготовке к реагированию на будущие пандемии, передает Report.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что предстоящие три месяца станут очень важными для выработки мер по подготовке к реагированию на будущие пандемии, передает Report.

"Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии", - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, ВОЗ имеет "уникальный глобальный мандат", объединяя в своих рядах 194 страны.

Он напомнил, что в сентябре стартует сессия Генассамблеи ООН, а также саммит "Большой двадцатки", а затем в ноябре пройдет специальная сессия ВОЗ.