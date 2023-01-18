О нас

Глава ВОЗ предложил создать совет по ускорению разработки новых вакцин от туберкулеза

Глава ВОЗ предложил создать совет по ускорению разработки новых вакцин от туберкулеза Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза.
Здоровье
18 января 2023 г. 04:21
Глава ВОЗ предложил создать совет по ускорению разработки новых вакцин от туберкулеза
Тедрос Адханом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на Давосском форуме, он сообщил о планах создания совета, который занялся бы решением этой задачи.

Глава ВОЗ напомнил о том, что имеющаяся сейчас лицензированная вакцина от туберкулеза БЦЖ была создана 100 лет назад. По его мнению, международному сообщество следует "извлечь уроки" из пандемии. Вакцину против коронавируса удалось получить быстро, тогда как работа над новыми и более эффективными, чем БСЖ, вакцинами от туберкулеза, начавшаяся десятилетия назад, "отстает", сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что сейчас ведется работа над 16 "вакцинами-кандидатами" и она "может быть ускорена" с участием правительств, бизнеса, научных кругов и гражданского общества. "Есть предложение о создании своего рода совета по ускорению создания вакцин от туберкулеза или структуры с иным названием, и это может ускорить разработку вакцин", - отметил гендиректор. "Сейчас требуется новая приверженность разработке вакцин от туберкулеза, реальные действия с пониманием срочности и уверенность в том, что мы можем это сделать", - резюмировал гендиректор ВОЗ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri vərəmə qarşı yeni vaksinlərin hazırlanmasını sürətləndirməyə çağırıb

Самое важное

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
17 января 2023 г. 13:14
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
ФотоНачальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
17 января 2023 г. 12:56
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
17 января 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi