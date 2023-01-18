Глава ВОЗ предложил создать совет по ускорению разработки новых вакцин от туберкулеза

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на Давосском форуме, он сообщил о планах создания совета, который занялся бы решением этой задачи.

Глава ВОЗ напомнил о том, что имеющаяся сейчас лицензированная вакцина от туберкулеза БЦЖ была создана 100 лет назад. По его мнению, международному сообщество следует "извлечь уроки" из пандемии. Вакцину против коронавируса удалось получить быстро, тогда как работа над новыми и более эффективными, чем БСЖ, вакцинами от туберкулеза, начавшаяся десятилетия назад, "отстает", сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что сейчас ведется работа над 16 "вакцинами-кандидатами" и она "может быть ускорена" с участием правительств, бизнеса, научных кругов и гражданского общества. "Есть предложение о создании своего рода совета по ускорению создания вакцин от туберкулеза или структуры с иным названием, и это может ускорить разработку вакцин", - отметил гендиректор. "Сейчас требуется новая приверженность разработке вакцин от туберкулеза, реальные действия с пониманием срочности и уверенность в том, что мы можем это сделать", - резюмировал гендиректор ВОЗ.