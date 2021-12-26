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Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами Гянджеви

Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами Гянджеви Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил члена правления Международного центра Низами Гянджеви и бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.) Златко Лагумдзию.
Здоровье
26 декабря 2021 г. 15:51
Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами Гянджеви

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил члена правления Международного центра Низами Гянджеви и бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.) Златко Лагумдзию.

Как передает Report, об этом глава ВОЗ поделился в своем Twitter-аккаунте.

"С днём рождения, Лагумдзия. Спасибо за вашу решительную пропаганду здоровья и равенства для всех", - написал глава ВОЗ.

Президент ВОЗ также поделился поздравительным видео по случаю дня рождения Златко Лагумдзии.

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbərindən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəalı ilə bağlı paylaşım

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