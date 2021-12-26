Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами Гянджеви
Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами ГянджевиГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил члена правления Международного центра Низами Гянджеви и бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.) Златко Лагумдзию.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил члена правления Международного центра Низами Гянджеви и бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.) Златко Лагумдзию.