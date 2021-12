Глава ВОЗ поздравил активиста Международного центра Низами Гянджеви

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил члена правления Международного центра Низами Гянджеви и бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.) Златко Лагумдзию.

Как передает Report, об этом глава ВОЗ поделился в своем Twitter-аккаунте .

"С днём рождения, Лагумдзия. Спасибо за вашу решительную пропаганду здоровья и равенства для всех", - написал глава ВОЗ.

Президент ВОЗ также поделился поздравительным видео по случаю дня рождения Златко Лагумдзии.