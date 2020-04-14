Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По его словам, власти должны удостовериться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна обнаруживать, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

Кроме того, руководитель ВОЗ заявил о необходимости минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также ввести превентивные меры касательно мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ.

«Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно, и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз», — сказал Гебрейсус.

Также Гебрейсус отметил, что необходимо справиться с риском завозных случаев инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире зарегистрировано уже более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом.