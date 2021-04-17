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Глава ВОЗ: Мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам

Глава ВОЗ: Мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам Человечество терпит неудачу в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции: более 82% из 832 млн прививок в мире приходится сейчас на страны с высокими и средними доходами, тогда как на государства с низкими доходами - лишь 0,2%.
Здоровье
17 апреля 2021 г. 02:58
Глава ВОЗ: Мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам
Тедрос Аданом Гебрейесус

Человечество терпит неудачу в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции: более 82% из 832 млн прививок в мире приходится сейчас на страны с высокими и средними доходами, тогда как на государства с низкими доходами - лишь 0,2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), посвященном вопросу доступа к вакцинам, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Равенство в вопросе о вакцинах - это вызов нашего времени. И мы терпим неудачу", - подчеркнул он. "Некоторые страны, ожидавшие получить вакцину через механизм COVAX, не получили ничего", - продолжил глава ВОЗ, добавив, что ряд государств не получают в срок вторую часть выделенной им квоты препаратов, что "ставит под угрозу их планы, касающиеся второго этапа вакцинации". Предполагалось, что объемы поставок через COVAX достигнут к настоящему времени более 100 млн доз, однако в действительности пока что распределено только 40 млн.

Гебрейесус в этой связи призвал страны, зарезервировавшие для своего населения избыточные объемы вакцин, "немедленно сделать пожертвования COVAX". Гендиректор высказался также за "изучение всех вариантов наращивания производства" препаратов для иммунизации, назвав среди возможных путей добровольную передачу лицензий на производство вакцин другим странам. Еще одним важным шагом, как считает глава ВОЗ, могли бы стать "инвестиции в местное производство вакцин".

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