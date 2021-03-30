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Глава ВОЗ: Источник коронавируса все еще не обнаружен

Глава ВОЗ: Источник коронавируса все еще не обнаружен Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рассматривать все возможные версии происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, источник инфекции все еще не обнаружен.
Здоровье
30 марта 2021 г. 20:33
Глава ВОЗ: Источник коронавируса все еще не обнаружен
Тедрос Аданом Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рассматривать все возможные версии происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, источник инфекции все еще не обнаружен.

Как передает Report, об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он прокомментировал публикацию 40-страничного итогового доклада международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19. "Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и мы должны продолжать следовать дорогой науки", - констатировал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "выяснение происхождения вируса требует времени". "Мы обязаны перед миром найти источник, чтобы мы могли коллективно предпринять шаги по снижению риска повторения того, что случилось. Никогда единственная исследовательская поездка не может дать ответ на все вопросы", - резюмировал Гебрейесус.

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