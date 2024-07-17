Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии

Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент.
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"Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Он назвал разрабатываемый МППО документ "соглашением поколений", указав на актуальность выполняемой этим органом работы. "Завершение переговоров в нынешнем году стало бы историческим событием", - сказал Гебрейесус. Он выразил мнение, что "достижение консенсуса по нерешенным вопросам возможно в течение относительно короткого времени".