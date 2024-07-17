О нас

Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии

Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент.
Здоровье
17 июля 2024 г. 03:26
Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии

Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент.

Как передает Report, об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), который разрабатывает проект соглашения о предотвращении пандемий.

"Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Он назвал разрабатываемый МППО документ "соглашением поколений", указав на актуальность выполняемой этим органом работы. "Завершение переговоров в нынешнем году стало бы историческим событием", - сказал Гебрейесус. Он выразил мнение, что "достижение консенсуса по нерешенным вопросам возможно в течение относительно короткого времени".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: Növbəti pandemiya hər an gələ bilər

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi