Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии

Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент.

Новая пандемия может разразиться в мире в любой момент.

Как передает Report , об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), который разрабатывает проект соглашения о предотвращении пандемий.

"Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Он назвал разрабатываемый МППО документ "соглашением поколений", указав на актуальность выполняемой этим органом работы. "Завершение переговоров в нынешнем году стало бы историческим событием", - сказал Гебрейесус. Он выразил мнение, что "достижение консенсуса по нерешенным вопросам возможно в течение относительно короткого времени".