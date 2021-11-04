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Глава ВОЗ: Благодарны Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией

Глава ВОЗ: Благодарны Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с пандемией, в том числе через платформу движения неприсоединения.
Здоровье
4 ноября 2021 г. 11:46
Глава ВОЗ: Благодарны Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией
Тедрос Адханом Гебрейесус
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с пандемией, в том числе в рамках платформы Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом глава ВОЗ заявил в видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, целью ВОЗ является вакцинация как минимум 40% населения во всех странах мира к концу года: "В частности, это относится к странам Африки, где вакцинация является особенной проблемой.

Пришло время принять важные шаги на международной арене, чтобы положить конец пандемии.

Пандемия продемонстрировала значимость вопросов здравоохранения, и показала, что даже самые богатые страны не застрахованы от этой болезни".

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Версия на английском языке WHO chief thanks Azerbaijan for contribution to fight against pandemic
Версия на азербайджанском языке ÜST-nin Baş direktoru: “Növbəti böhrana hazırlaşmalıyıq”

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