Глава TƏBİB: В Азербайджане нет проблем с хранением вакцин

"На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано никаких проблем, связанных с условиями хранения вакцин. Вакцины хранятся в надлежащем порядке, а процесс вакцинации успешно продолжается".

"На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано никаких проблем, связанных с условиями хранения вакцин. Вакцины хранятся в надлежащем порядке, а процесс вакцинации успешно продолжается".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в Азербайджане насчитывается достаточное количество центров вакцинации от коронавируса: "В регионах этот процесс регулируется с учетом численности населения. Основная цель - скорейшее вовлечение населения в этот процесс".

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов подчеркнул, что в прививочных пунктах с самого начала было установлено достаточное количество холодильников для хранения вакцин: "Необходимо обеспечить оборудование для поддержки и расширения дополнительной сети".