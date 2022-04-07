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Глава TƏBİB: В Азербайджане нет проблем с хранением вакцин 

Глава TƏBİB: В Азербайджане нет проблем с хранением вакцин  "На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано никаких проблем, связанных с условиями хранения вакцин. Вакцины хранятся в надлежащем порядке, а процесс вакцинации успешно продолжается".
Здоровье
7 апреля 2022 г. 12:51
Глава TƏBİB: В Азербайджане нет проблем с хранением вакцин 

"На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано никаких проблем, связанных с условиями хранения вакцин. Вакцины хранятся в надлежащем порядке, а процесс вакцинации успешно продолжается".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в Азербайджане насчитывается достаточное количество центров вакцинации от коронавируса: "В регионах этот процесс регулируется с учетом численности населения. Основная цель - скорейшее вовлечение населения в этот процесс".

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов подчеркнул, что в прививочных пунктах с самого начала было установлено достаточное количество холодильников для хранения вакцин: "Необходимо обеспечить оборудование для поддержки и расширения дополнительной сети".

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Версия на английском языке Are there problems with vaccine storage in Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəhbəri: "Azərbaycanda peyvəndlərin saxlanması ilə bağlı problem olmayıb"

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