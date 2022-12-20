Глава TƏBİB: Ряд медучреждений будут переданы Минздраву

С 1 января следующего года ряд медицинских учреждений будет выведен из состава TƏBİB.

С 1 января следующего года ряд медицинских учреждений будет выведен из состава TƏBİB.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции "TƏBİB - современный этап в медицине: Реальные перспективы, видение будущего".

По его словам, эти учреждения будут переданы в ведение Министерства здравоохранения: "Это Национальный центр гематологии и переливания крови и его отделения, НИИ педиатрии имени К.Фараджовой, НИИ кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики имени В.Ахундова, НИИ легочных заболеваний, НИИ акушерства и гинекологии, Азербайджанский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Азербайджанский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Научный центр хирургии имени академика М.Топчубашова."