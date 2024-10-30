Глава TƏBİB рассказал об оснащении больниц на период COP29

15:29 Во время мероприятия COP29 в отделении скорой и неотложной медицинской помощи медицинского учреждения ”Ени клиника" будет выделено 10 коек, оснащенных специальными мониторами и кислородными панелями, в детском отделении неотложной медицинской помощ

Во время COP29 в отделении скорой и неотложной медицинской помощи медицинского учреждения ”Ени клиника" будет выделено 10 коек, оснащенных специальными мониторами и кислородными панелями, в детском отделении неотложной медицинской помощи - 3 койки, стационарном отделении - 10, в реанимации - 4, в реанимации и интенсивной терапии педиатрии - 3 койки, а также одна операционная.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по организации медуслуг в рамках COP29.

По добавил, что на случай чрезвычайных ситуаций с 11 по 22 ноября в модульном госпитале при Сабунчинском медицинском центре также выделено 370 коек для интенсивной терапии и стационарного лечения, а в модульном госпитале Клинического медицинского центра - 10 коек для оказания качественных услуг заражённым воздушно-капельными инфекционными заболеваниями.