Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение

Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение

"Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение".

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"Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение". Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на церемонии закрытия симпозиума азербайджанских врачей всего мира, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. По его словам, было бы хорошо, если бы азербайджанские врачи получили признание в мире: "Мы хотим, чтобы азербайджанцы не уезжали в другие страны для получения медицинского образования. Чтобы граждане Азербайджана не обращались за лечением за границу, а иностранцы приезжали в нашу страну на лечение". Подпишитесь на наш Telegram канал