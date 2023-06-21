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Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение

Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение "Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение".
Здоровье
21 июня 2023 г. 19:40
Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение

"Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на церемонии закрытия симпозиума азербайджанских врачей всего мира, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, было бы хорошо, если бы азербайджанские врачи получили признание в мире: "Мы хотим, чтобы азербайджанцы не уезжали в другие страны для получения медицинского образования. Чтобы граждане Азербайджана не обращались за лечением за границу, а иностранцы приезжали в нашу страну на лечение".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəhbəri: "Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana müalicəyə gəlməsinə çalışmalıyıq"

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