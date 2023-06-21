Глава TƏBİB: Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение

"Мы должны стремиться к тому, чтобы иностранные граждане приезжали в Азербайджан на лечение".
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на церемонии закрытия симпозиума азербайджанских врачей всего мира, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
По его словам, было бы хорошо, если бы азербайджанские врачи получили признание в мире: "Мы хотим, чтобы азербайджанцы не уезжали в другие страны для получения медицинского образования. Чтобы граждане Азербайджана не обращались за лечением за границу, а иностранцы приезжали в нашу страну на лечение".