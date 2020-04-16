Председатель TƏBİB обратился к получившим образование за рубежом врачам

"Созданы все условия, чтобы получившие за границей образование медработники работали в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в рамках госпрограммы по обучению за рубежом в Турции получили образование 764 человека, из которых 560 получили медицинское образование.

Он отметил, что из них 173 получили базовое высшее медицинское образование, 384 учились в резидентуре, 3 - магистратуре, 16 – докторантуре: "Созданы прекрасные условия для работы в Азербайджане наших коллег. Я желаю, чтобы наша молодежь приняла решение о работе в Азербайджане".