​Глава TƏBİB: Населению следует быть осторожным

"В погранично-пропускных пунктах всех регионов созданы карантинные места высокого уровня. Условия там тоже удовлетворительные".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы сказал во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в период карантина (14-21 день) делается все для лечения пациентов: "Иногда люди неправильно понимают правила карантинного режима. Поэтому население должно быть осторожным".

По словам председателя TƏBİB, чем больше людей будет своевременно диагностировано, тем быстрее можно будет добиться снижения числа заболевших:

"В связи с тестами была разработана специальная логистическая программа. Бригады скорой помощи постоянно находятся в готовности. Для карантина выделены 22 медицинских учреждения по всей стране".