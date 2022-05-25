Глава Pfizer выразил беспокойство халатностью в соблюдении противоэпидемических мер

Гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла выразил беспокойство халатностью в соблюдении противоэпидемических мер, что может вызвать повторные вспышки коронавируса в мире.

Гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла выразил беспокойство халатностью в соблюдении противоэпидемических мер, что может вызвать повторные вспышки коронавируса в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду британская газета Financial Times.

По мнению главы компании, "растущая халатность в отношении COVID-19 и политизация реакции на пандемию будут стоить жизней", поскольку мир поражают новые волны вируса. Он подчеркнул, что причиной тому становится усталость людей от мер по сдерживанию распространения вируса, в то время как "политики хотят заявить о своей победе" и идут на компромиссы.

По данным британской аналитической компании Airfinity, мировой спрос на вакцины против COVID-19, подобные той, которую Pfizer разработала совместно с ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), сократился вдвое с начала года. По данным медиков, люди в богатых странах неохотно делают повторные прививки, в то время как сомнения в отношении вакцин остаются обычным явлением в более бедных странах.

Pfizer в среду обнародовала инициативу, в которой предлагает пройти вакцинацию своими препаратами, включая прививку от COVID-19, странам с низким уровнем дохода. Гана, Малави, Руанда, Сенегал и Уганда стали первыми странами, подписавшими "Соглашение о более здоровом мире". Pfizer пригласила другие фармацевтические компании присоединиться к этой инициативе, которая частично финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс, и обратилась к правительствам, мировым органам здравоохранения и филантропам с просьбой предоставить государственное и частное финансирование. При этом Бурла выразил обеспокоенность тем фактом, что Конгресс отказался одобрить запрос администрации Байдена о выделении 22,5 млрд долларов на вакцины и методы лечения COVID-19, что может привести к дефициту поставок в стране.