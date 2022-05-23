Глава Pfizer ожидает значительного улучшения в лечении рака

Президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла ожидает значительных успехов мирового сообщества в лечении рака.

Президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла ожидает значительных успехов мирового сообщества в лечении рака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Бурла в воскресенье греческому телеканалу ERT3.

"Наука достигла зрелости в области рака, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели", - сказал Бурла в воскресенье греческому телеканалу ERT3.

Глава компании также затронул вопрос пандемии коронавируса. "Мы не должны расслабляться и успокаиваться, но в данный момент я не беспокоюсь, так как у нас достаточно оружия в наших арсеналах, и я говорю не только о вакцине, но и о методах лечения, при правильном использовании которых у нас не должно быть умирающих людей, мы можем предотвратить все смерти", - сказал он.