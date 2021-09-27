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Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
Здоровье
27 сентября 2021 г. 03:21
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Альберт Бурла

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сказал он в эфире телеканала ABC.

"Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", - сказал Бурла.

"У нас будут вакцины, (действие которых) будет продолжаться по крайней мере год. В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации", - сказал Бурла.

Он также обещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. По данным компании, исследование подтвердило безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.

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Версия на азербайджанском языке “Pfizer”in baş direktoru pandemiyanın nə zaman sona çatacağını açıqlayıb

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