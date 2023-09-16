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Глава парламентского комитета: В Азербайджане необходимо активизировать процесс вакцинации

Глава парламентского комитета: В Азербайджане необходимо активизировать процесс вакцинации В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран мира, в том числе в Турции, существует необходимость активизации процесса вакцинации в Азербайджане.
Здоровье
16 сентября 2023 г. 21:43
Глава парламентского комитета: В Азербайджане необходимо активизировать процесс вакцинации

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран мира, в том числе в Турции, существует необходимость активизации процесса вакцинации в Азербайджане.

Об этом сказал Report председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в первую очередь люди должны беречь себя сами, принимать превентивные меры.

"Хотя необходимости в ношении масок и других ограничительных мерах на данном этапе нет, мы в любом случае должны принять защитные меры", - отметил М.Гулиев.

Глава комитета напомнил, что из-за похолодания наблюдается активация ряда вирусов, в том числе коронавируса.

"В некоторых странах мира наблюдается рост числа инфицированных. По этой причине страны, в которых распространяется новый штамм, включая Турцию, могут закрыть границы в качестве ограничительных мер, а также ужесточить правила карантина внутри страны", - уточнил Муса Гулиев.

Он также сказал, что хотя в Азербайджане пока не наблюдается роста заболеваемости, все соответствующие ведомства и медицинские учреждения, в том числе Оперативный штаб при Кабмине, принимают подготовительные меры.

Отметим, что за последнюю неделю (4-10 сентября) в Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). За указанный период выздоровели 123 человека, инфицированных COVID-19. На данный момент в стране 132 активных больных.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycanda vaksinasiya prosesini aktivləşdirməyə ehtiyac var"

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