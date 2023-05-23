Глава Миздрава Азербайджана выступил на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Выступивший на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил руководство и коллектив Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю 75-летия ее создания. Как сообщает Re

Выступивший на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил руководство и коллектив Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю 75-летия ее создания.

Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав, в своем выступлении министр подчеркнул исключительную роль в развитии и достижениях системы здравоохранения Азербайджана и активном участии республики в работе ВОЗ общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, 100-летний юбилей которого отмечает наша страна в этом году.

Т. Мусаев отметил, что в последнее время происходит постепенный переход систем здравоохранения и мировой экономики из режима пандемии COVID-19 в постковидный.

В преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью обсуждения глобальных проблем здравоохранения и путей их решения под председательством Азербайджана в формате видеоконференции прошла очередная встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения.

Министр довел до сведения участников пленарного заседания, что в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году были освобождены оккупированные территории Азербайджана: "В настоящее время проводится широкомасштабная работа по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, а также предпринимаются усилия для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома. Однако сильное загрязнение минами этих территорий создает серьезные препятствия для их безопасного возвращения. После окончания войны более 300 граждан страны, большинство из которых мирные жители, погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях. Хотелось бы обратить внимание мировой общественности на проблему минного террора в контексте международного права и его влияние на систему здравоохранения".

Министр с сожалением отметил, что представитель Армении в очередной раз выдвинул безосновательные обвинения в адрес Азербайджана, не имеющему никакого отношения к повестке дня ВОЗ: "Азербайджан считает, что заявления о попытках посягательств Азербайджана на территорию Армении беспочвенны и категорически отвергает их. Присутствие на территории Азербайджана более десяти тысяч армянских военнослужащих является основным источником напряженности в регионе и угроз безопасности для азербайджанцев.

Армения неправомерно использовала Лачынскую дорогу для ротации своих вооруженных сил, дислоцированных в Азербайджане, снабжала их боеприпасами и оружием, закладывала мины, на регулярной основе организовывала незаконные визиты граждан третьих стран в нашу страну".

Теймур Мусаев еще раз довел до сведения участников сессии, что Азербайджан в соответствии со своими суверенными правами, а также в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной в ноябре 2020 года, в целях обеспечения прозрачности и безопасности перевозки грузов по своей территории установило контрольно-пропускной пункт в Лачыне.

Министр подчеркнул, что Азербайджан полон решимости в вопросе политической и социально-экономической реинтеграции армян, проживающих на своей суверенной территории. "Мы призываем представителя Армении прекратить попытки ввести в заблуждение международное сообщество. Наоборот, исходя из однозначного заявления премьер-министра Армении, сделанного на днях, мы рекомендуем ему поддержать процесс нормализации отношений между двумя государствами", - сказал он.

Также было отмечено, что уважение к территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела суверенных государств являются важными принципами, закрепленными в Уставе ООН.