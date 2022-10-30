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Глава минздрава встретился с работающими в Турции азербайджанскими врачами

Глава минздрава встретился с работающими в Турции азербайджанскими врачами Сегодня при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с азербайджанскими врачами, работающими в государственном и частном секторе Турции, или продолж
Здоровье
30 октября 2022 г. 19:17
Глава минздрава встретился с работающими в Турции азербайджанскими врачами

Сегодня при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с азербайджанскими врачами, работающими в государственном и частном секторе Турции, или продолжающими свое образование в братской стране.

Как передает Report со ссылкой на министерство здравоохранения, во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

В ходе встречи Т.Мусаев подчеркнул, что Азербайджан является родиной целой плеяды выдающихся ученых и мыслителей.

Министр напомнил, что в ходе приема генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что наше государство и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь соотечественникам, проживающим за рубежом: "Азербайджан всегда гордился и будет гордиться достойными сыновьями и дочерьми, которые с честью представляют нашу страну. Отрадно, что наши соотечественники, независимо от того, в какой стране они живут, не забывает свою историческую Родину. Самый наглядный тому пример - в критические этапы пандемии COVID-19 и во время Отечественной войны группа наших врачей, работающих в Турции, вернулась на родину, чтобы поделиться своим опытом и знаниями по оказанию помощи раненым военнослужащим, а также по борьбе с коронавирусной инфекцией".

В своей речи Т.Мусаев подчеркнул, что система здравоохранения Азербайджана и впредь будет оказывать государственную поддержку нашим врачам, которые проходят специализацию в зарубежных странах, и создавать необходимые условия для желающих вернуться на родину.

В свою очередь, работающие в Турции азербайджанские врачи выразили признательность за высокую оценку их труда и проинформировали об условиях, созданных для наших врачей в братской Турции.

В завершение министр здравоохранения Теймур Мусаев ответил на интересующие врачей вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə naziri Türkiyədə çalışan azərbaycanlı həkimlərlə görüşüb

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