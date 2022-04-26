О нас
Аудио новости

Глава Минздрава: Советуем носить маски в закрытых помещениях

Глава Минздрава: Советуем носить маски в закрытых помещениях "Cитуация с COVID-19 под контролем, выработался коллективный иммунитет"
Здоровье
26 апреля 2022 г. 16:31
Глава Минздрава: Советуем носить маски в закрытых помещениях

Несмотря на отмену требования об обязательном ношении медицинских масок, рекомендуется носить их в закрытых помещениях.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил журналистам.

"Сейчас ситуация с COVID-19 под контролем, выработался коллективный иммунитет. Да, масочный режим будет отменен, но мы советуем носить маски в закрытых помещениях. Сейчас ситуация стабильная. Но к осени нужно быть внимательнее, так как температура станет ниже, а также возможно появление новых штаммов", отметил Т. Мусаев.

С 1 мая в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani health minister advises wearing masks indoors
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri: "Qapalı məkanlarda maska taxmaq tövsiyə olunur"

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi