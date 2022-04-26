Глава Минздрава: Советуем носить маски в закрытых помещениях

"Cитуация с COVID-19 под контролем, выработался коллективный иммунитет"

Несмотря на отмену требования об обязательном ношении медицинских масок, рекомендуется носить их в закрытых помещениях.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил журналистам.

"Сейчас ситуация с COVID-19 под контролем, выработался коллективный иммунитет. Да, масочный режим будет отменен, но мы советуем носить маски в закрытых помещениях. Сейчас ситуация стабильная. Но к осени нужно быть внимательнее, так как температура станет ниже, а также возможно появление новых штаммов", отметил Т. Мусаев.

С 1 мая в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок.