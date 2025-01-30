Глава Минздрава: Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки

Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки сферы здравоохранения в Азербайджане.

Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки сферы здравоохранения в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медико-санитарная помощь: текущее состояние, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

Он отметил, что за последние 20 лет объем средств, выделенных на здравоохранение, увеличились в 30 раз.

"Из почти 700 строящихся или реконструируемых больниц 70% расположены в регионах. Достигнуты серьезные успехи в борьбе с заболеваниями крови", - отметил Мусаев.

По словам министра, также успешно внедряется система обязательного медицинского страхования (ОМС), в пакет включено уже 3 315 медуслуг. После введения ОМС число хирургических операций увеличилось на 89%, добавил он.

"Кроме того, одним из важных вопросов повестки сегодня остается первичная медико-санитарная помощь. Верю, что в ближайшее время мы подготовим соответствующую службу и сделаем ее доступной для населения", - сказал он.