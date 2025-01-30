О нас

Глава Минздрава: Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки

Глава Минздрава: Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки сферы здравоохранения в Азербайджане.
Здоровье
30 января 2025 г. 11:51
Глава Минздрава: Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки

Первичная медико-санитарная помощь – один из наиболее важных вопросов повестки сферы здравоохранения в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медико-санитарная помощь: текущее состояние, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

Он отметил, что за последние 20 лет объем средств, выделенных на здравоохранение, увеличились в 30 раз.

"Из почти 700 строящихся или реконструируемых больниц 70% расположены в регионах. Достигнуты серьезные успехи в борьбе с заболеваниями крови", - отметил Мусаев.

По словам министра, также успешно внедряется система обязательного медицинского страхования (ОМС), в пакет включено уже 3 315 медуслуг. После введения ОМС число хирургических операций увеличилось на 89%, добавил он.

"Кроме того, одним из важных вопросов повестки сегодня остается первичная медико-санитарная помощь. Верю, что в ближайшее время мы подготовим соответствующую службу и сделаем ее доступной для населения", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: Səhiyyə sahəsinə yanaşma kompleks şəkildə olmalıdır

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi