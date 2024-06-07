О нас

Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа

Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа Смерть 59-летнего мексиканца, у которого в анализах обнаружили вирус A (H5N2), наступила не от птичьего гриппа.
Здоровье
7 июня 2024 г. 03:36
Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа

Смерть 59-летнего мексиканца, у которого в анализах обнаружили вирус A (H5N2), наступила не от птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава мексиканского Минздрава Хорхе Алькосер в ходе ежедневной пресс-конференции президента республики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Заявление Всемирной организации здравоохранения довольно плохое, поскольку с самого начала оно говорит о летальном исходе из-за птичьего гриппа, чего не было, пациент умер по другой причине", - сообщил Алькосер

Он указал, что мужчина с диабетом и проблемами с почками поступил в Национальный институт респираторных заболеваний имени Исмаэля Косио Вильегаса. В одном из анализов, взятых у пациента, был обнаружен вирус A (H5N2).

"Этот мужчина прибыл из штата Мехико с другими симптомами. Мы знаем, что вирус поражает птиц и что инфекция у людей, у которых был обнаружен птичий грипп, проявляется в мягкой форме. До таких симптомов (как у поступившего пациента - ред.) дело не доходит", - резюмировал глава ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), обнаруженном у 59-летнего жителя штата Мехико.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi