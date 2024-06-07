Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа

Смерть 59-летнего мексиканца, у которого в анализах обнаружили вирус A (H5N2), наступила не от птичьего гриппа.

Смерть 59-летнего мексиканца, у которого в анализах обнаружили вирус A (H5N2), наступила не от птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава мексиканского Минздрава Хорхе Алькосер в ходе ежедневной пресс-конференции президента республики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Заявление Всемирной организации здравоохранения довольно плохое, поскольку с самого начала оно говорит о летальном исходе из-за птичьего гриппа, чего не было, пациент умер по другой причине", - сообщил Алькосер

Он указал, что мужчина с диабетом и проблемами с почками поступил в Национальный институт респираторных заболеваний имени Исмаэля Косио Вильегаса. В одном из анализов, взятых у пациента, был обнаружен вирус A (H5N2).

"Этот мужчина прибыл из штата Мехико с другими симптомами. Мы знаем, что вирус поражает птиц и что инфекция у людей, у которых был обнаружен птичий грипп, проявляется в мягкой форме. До таких симптомов (как у поступившего пациента - ред.) дело не доходит", - резюмировал глава ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), обнаруженном у 59-летнего жителя штата Мехико.