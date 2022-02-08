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Глава Минздрава ФРГ: Пандемия не закончится в ближайшее время

Глава Минздрава ФРГ: Пандемия не закончится в ближайшее время Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах допустил возможное появление новых мутаций коронавируса в будущем.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 13:00
Глава Минздрава ФРГ: Пандемия не закончится в ближайшее время

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах допустил возможное появление новых мутаций коронавируса в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он пояснил, что возникновение новых штаммов коронавируса связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в настоящее время. "На данный момент вирус имеет наилучшие условия для дальнейшего развития. То, что при таком большом количестве инфекций не возникнет мутаций, немыслимо с эпидемиологической точки зрения", - отметил Лаутербах .

В январе "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за последние сутки на 169 571. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 11 287 428 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 177 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 118 943. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) достиг нового рекордного значения и составил 1441,0.

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