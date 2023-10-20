Глава Минздрава Азербайджана принимает участие на IX Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле

При попечительстве президента Турецкой Республики в Стамбуле в рамках "Столетия Турции" начался "Тюркский медицинский конгресс".

При попечительстве президента Турецкой Республики в Стамбуле начал работу IX Всемирный тюркский медицинский конгресс.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, помимо тюркоязычных стран, в конгрессе приняли участие известные деятели медицины из Европы и США. Основная цель мероприятия – обмен идеями и опытом в области применения прогрессивных подходов и инновационных технологических решений в сфере медицины.

На церемонии открытия Конгресса продемонстрировано видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия. Приветствуя участников Конгресса, президент Турции выразил уверенность, что мероприятие откроет новые возможности для развития системы здравоохранения тюркских государств, и пожелал успехов работе Конгресса.

Выступая на конгрессе, председатель Институтов здравоохранения Турции проф. доктор Эрхан Акдоган передал свои поздравления по случаю 100-летия образования Турецкой Республики. Он отметил, что Всемирный тюркский медицинский конгресс создает большие возможности для развития медицинской науки, обмена идеями, теоретическим и практическим опытом в области применения современных методов лечения.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подчеркнул, что Всемирный тюркский медицинский конгресс проходит при попечительстве президента страны в рамках 100-летия Турецкой Республики. Министр отметил, что тема конгресса в этом году — "Искусственный интеллект в медицине". Обсуждение и обмен опытом в сфере современной медицины, новых технологических решений, цифровизации и инноваций внесут важный вклад в дальнейшее развития отношений в сфере здравоохранения.

Выступая на конгрессе, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, поздравил братский народ по случаю 100-летия Турецкой Республики: "В этом году отмечается 100-летие создания Турецкой Республики. Наша боль и радость объединены концепцией одной нации и двух государств. Мы уверены, что по истечению многих столетий турецко-азербайджанское братство станет еще крепче. 2023 год также является знаменательным годом и для Азербайджана. Это год проведения 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя современного Азербайджана, гениального политического деятеля, имеющего исторические заслуги в укреплении братских уз между нашими странами".

Подчеркивая важность данного мероприятия, Теймур Мусаев отметил, что эта платформа, созданная при участии министров здравоохранения и научных медицинских деятелей из различных стран, позволит наладить связи не только с учеными-медиками стран Организации тюркских государств, но и с тюркскими специалистами, работающими в других странах: "В результате этих стратегических и дальновидных планов на сегодняшнем мероприятие участвуют делегации из разных стран, и конгресс стал международной платформой для обмена опытом".

В Азербайджане с большой гордостью и радостью был отмечен 20-летний период руководства президента Ильхама Алиева. "Благодаря политической воле президента 15 октября 2023 года, трехцветный флаг Азербайджана начал развеваться по всей стране и суверенитет нашей Республики был полностью восстановлен. После 30 летней оккупации освобожденные территории были интегрированы во все отрасли страны. Важную роль в этом процессе играет применение современных информационных технологий", - подчеркнул Теймур Мусаев.

Он также отметил, что процесс цифровизации является основным фактором, обеспечивающим динамичное развитие современной системы здравоохранения. В результате внедрения современных медицинских достижений система здравоохранения переживает период трансформации. "В настоящее время искусственный интеллект используется для повышения эффективности различных процессов в здравоохранении. Полагаю, что во время работы конгресса будут затронуты темы по внедрению искусственного интеллекта. Уверен, что опыт специалистов из братской Турции в этой области вызовет большой интерес у участников мероприятия", - заключил министр.

Также в рамках IX Всемирного тюркского медицинского конгресса состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Азербайджана и Турции. На встрече стороны обменялись мнениями об успешном сотрудничестве в сфере здравоохранения и о совместных проектах. Было отмечено, что обмен идеями и опытом, связанный с применением искусственного интеллекта в сфере медицины, создаст возможности для открытия современных технологических разработок.

В рамках мероприятия, министру здравоохранения Азербайджана Теймуру Мусаеву была вручена награда имени Азиза Санджара за достижения в области здравоохранения.

Конгресс, продолжит свою работу дискуссиями и презентациями на различные темы в рамках панельных сессий и завершится 22 октября.