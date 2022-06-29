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Глава известной медицинской сети Турции о здравоохранении в Азербайджане

Глава известной медицинской сети Турции о здравоохранении в Азербайджане "Я осведомлен о системах здравоохранения многих стран мира. И поэтому с уверенностью могу сказать, что в Азербайджане эта сфера очень хорошо развивается".
Здоровье
29 июня 2022 г. 12:40
Глава известной медицинской сети Турции о здравоохранении в Азербайджане

"Я осведомлен о системах здравоохранения многих стран мира. И поэтому с уверенностью могу сказать, что в Азербайджане эта сфера очень хорошо развивается".

Об этом Report заявил глава медицинской сети LIV Medical Group Мухаррем Уста.

"Международная больница Bona Dea является центром здравоохранения мирового класса. Сегодня мы подписали долгосрочный договор. Наша цель в том, чтобы азербайджанское здравоохранение стало базовым для региона. Думаю, что это означает и большие перспективы для этой сферы в вашей стране", - сказал он.

Напомним, что сегодня между международной больницей Bona Dea в Азербайджане и всемирно известной турецкой медицинской сетью LIV Medical Group подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin tanınmış tibb şəbəkəsinin rəhbəri: "Azərbaycan səhiyyəsi çox yaxşı inkişaf edir"

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