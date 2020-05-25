​Глава ИВ Шемахинского района и сотрудники помещены на карантин

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировали информацию об инфицировании коронавирусом сотрудников Исполнительной власти Шемахинского района.

Как сообщили Report в TƏBİB, в рамках профилактических мероприятий сотрудники Исполнительной власти Шемахинского района прошли тестирование на коронавирус.

"У одного сотрудника результат теста оказался положительным, он помещен в больницу особого режима. Лица, находившиеся в контакте с инфицированным, в том числе глава Исполнительной власти Шемахинского района и сотрудники ИВ помещены на карантин", - отметили в TƏBİB.