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Глава ИВ Шемахинского района и сотрудники помещены на карантин

​Глава ИВ Шемахинского района и сотрудники помещены на карантин

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировали информацию об инфицировании коронавирусом сотрудников Исполнительной власти Шемахинского района. 

Как сообщили Report в TƏBİB, в рамках профилактических мероприятий сотрудники Исполнительной власти Шемахинского района прошли тестирование на коронавирус. 

"У одного сотрудника результат теста оказался положительным, он помещен в больницу особого режима. Лица, находившиеся в контакте с инфицированным, в том числе глава Исполнительной власти Шемахинского района и сотрудники ИВ помещены на карантин", - отметили в TƏBİB.

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