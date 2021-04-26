Глава государства: В Азербайджане вакцинировано 14% населения

"Пандемия COVID-19 поставила страны мира лицом к лицу с новыми вызовами"

"Пандемия COVID-19 поставила страны мира лицом к лицу с новыми вызовами. Правительство Азербайджана с первых дней предприняло необходимые шаги, направленные на борьбу с пандемией. В целях снижения воздействия коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономической и финансовой устойчивости был представлен широкий социально-экономический пакет".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне" .

"С января мы приступили к вакцинации. На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения. Однако усилий, прилагаемых только на национальном уровне, недостаточно для преодоления пандемии", - сказал глава государства.