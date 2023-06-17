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Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах

Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах Благодаря введению в Азербайджане обязательного медицинского страхования граждане обеспечены качественными медицинскими услугами.
Здоровье
17 июня 2023 г. 13:54
Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах

Благодаря введению в Азербайджане обязательного медицинского страхования граждане обеспечены качественными медицинскими услугами.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил на проходящем в Баку первом симпозиуме азербайджанских медиков мира.

"Мы предпринимаем соответствующие шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах. 66 медицинских работников, обучавшихся за границей, были размещены в государственных больницах. 42 из них специализируются в хирургии и 24 в терапевтических областях", - заявил З. Алиев.

По его словам, в прошлом году было закуплено и передано государственным медицинским учреждениям медицинское оборудование на сумму в 34 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alaraq Azərbaycana qayıdıb dövlət xəstəxanalarında işləyən həkimlərin sayı açıqlanıb

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