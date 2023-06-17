Глава Госагентства: Предпринимаются шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах

Благодаря введению в Азербайджане обязательного медицинского страхования граждане обеспечены качественными медицинскими услугами.

Благодаря введению в Азербайджане обязательного медицинского страхования граждане обеспечены качественными медицинскими услугами.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил на проходящем в Баку первом симпозиуме азербайджанских медиков мира.

"Мы предпринимаем соответствующие шаги для ликвидации нехватки врачей в регионах. 66 медицинских работников, обучавшихся за границей, были размещены в государственных больницах. 42 из них специализируются в хирургии и 24 в терапевтических областях", - заявил З. Алиев.

По его словам, в прошлом году было закуплено и передано государственным медицинским учреждениям медицинское оборудование на сумму в 34 млн манатов.