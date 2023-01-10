Клюге: ВОЗ работает над оценкой воздействия подварианта коронавируса XBB.1.5

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает над оценкой воздействия варианта XBB.1.5.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает над оценкой воздействия подварианта коронавируса XBB.1.5.

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

“Случаи варианта XBB.1.5. в нашем регионе регистрируются в небольшом, но растущем количестве, и мы работаем над оценкой его потенциального воздействия”, - сказал Клюге, отметив, что последние данные из некоторых из этих стран начинают указывать на растущее присутствие нового рекомбинантного вируса XBB.1.5, который уже быстро распространяется по Соединенным Штатам.

По его словам, после трех долгих лет пандемии, когда многие страны борются с перегруженностью систем здравоохранения, нехваткой основных лекарств и истощением медицинских кадров, нельзя допустить еще большей нагрузки на системы здравоохранения стран.

“Вступая в 2023 год, странам Европы и Центральной Азии необходимо удвоить свои усилия по реализации проверенных эффективных стратегий и не останавливаться на достигнутом”, - отметил также Клюге.