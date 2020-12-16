Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения

"Пандемия нового коронавируса далека от завершения".

"Пандемия нового коронавируса далека от завершения".

Как сообщает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

"Чтобы завершить пандемию, необходимо, чтобы до 70% населения было вакцинировано", - написала она в своём Twitter.

Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.

Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.