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Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения

Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения "Пандемия нового коронавируса далека от завершения".
Здоровье
16 декабря 2020 г. 18:23
Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения
Урсула фон дер Ляйен

"Пандемия нового коронавируса далека от завершения".

Как сообщает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

"Чтобы завершить пандемию, необходимо, чтобы до 70% населения было вакцинировано", - написала она в своём Twitter.

Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.

Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.

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