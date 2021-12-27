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Глава ЕК: В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

Глава ЕК: В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19 За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса.
Здоровье
27 декабря 2021 г. 14:07
Глава ЕК: В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеобращении.

По ее словам, вакцинация, в том числе усиливающей дозой вакцины, остается лучшим способом борьбы с пандемией коронавируса. "Рост темпов распространения коронавируса, особенно штамма "омикрон", делает вакцинацию еще более важной… У нас достаточно доз для того, чтобы каждый мог вакцинироваться и получить усиливающую дозу вакцины", - сказала фон дер Ляйен.

До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало к использованию на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Поставки этой вакцины стартуют уже в начале 2022 года.

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