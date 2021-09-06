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Глава аппарата минздрава: Я ушел по собственному желанию

Глава аппарата минздрава: Я ушел по собственному желанию Глава аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов отстранен от должности.
Здоровье
6 сентября 2021 г. 12:04
Глава аппарата минздрава: Я ушел по собственному желанию
Надир Зейналов

Глава аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов отстранен от должности.

Об этом Report сообщил сам Н.Зейналов.

Он отметил, что ушел с поста по собственном желанию: "Наконец-таки мне разрешили уйти с этой должности, я давно об этом прошу. Хочу продолжить заниматься научной деятельностью. Продолжаю работать в Азербайджанском медицинском университете, совмещать обе должности не представлялось возможным".

Напомним, что Н.Зейналов занимал должность руководителя аппарата минздрава с 2019 года.

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