Глава аппарата минздрава: Я ушел по собственному желанию

Глава аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов отстранен от должности.

Глава аппарата Министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов отстранен от должности.

Об этом Report сообщил сам Н.Зейналов.

Он отметил, что ушел с поста по собственном желанию: "Наконец-таки мне разрешили уйти с этой должности, я давно об этом прошу. Хочу продолжить заниматься научной деятельностью. Продолжаю работать в Азербайджанском медицинском университете, совмещать обе должности не представлялось возможным".

Напомним, что Н.Зейналов занимал должность руководителя аппарата минздрава с 2019 года.