Глава АПБА: Пункт контроля пищевой безопасности "Красный мост" оснащен всем необходимым оборудованием

10:38 Начал функционировать пункт контроля пищевой безопасности "Красный мост", созданный на территории вблизи пограничного пропускного пункта Газахского района с Грузией и оснащеннный всем оборудованием.

Начал функционировать пункт контроля пищевой безопасности "Красный мост", созданный вблизи пограничного пропускного пункта Газахского района с Грузией и оснащенный всем необходимым оборудованием.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБА) Гошгар Тахмазли на открытии в Баку 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").

Он отметил, что этот пункт создан с целью оперативного осуществления контроля за пищевой безопасностью при экспортно-импортных операциях.