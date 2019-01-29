Глава АПБА ответил на упреки собственников в связи с высокой стоимостью сертификатов

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Глава Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли ответил на упреки собственников в связи с высокой стоимостью сертификатов на сельхозпродукцию.

Как сообщает Report, выступая на конференции, посвященной итогам Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 гг., он отметил, что государственные тарифы и пошлины устанавливаются с учетом стоимости компонентов и ингредиентов, затрачиваемых на проведение экспертизы.

Г.Тахмазли подчеркнул, что до учреждения Агентства экспертиза агрохимических препаратов обходилась в 10 манатов: "Себестоимость экспертизы одного пестицида, проведение таксикологических анализов составляет 170 манатов. Государство проводит экспертизу не ради заработка, а чтобы окупить хотя бы себестоимость реактивов и препаратов".