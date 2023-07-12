Глава АПБА: Из-за несоответствий в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров

В связи с несоответствиями в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров.

В связи с несоответствиями в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли заявил на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия" по итогам шести месяцев этого года.

Председатель АПБА напомнил, что из 15 проектов нормативных правовых актов, подготовленных в связи с исполнением указанного закона, вступившего в силу с 1 января этого года, 10 были утверждены соответствующими постановлениями Кабинета министров:

"В направлении выполнения задач, вытекающих из закона, проделан ряд необходимых работ. Достигнуты успехи в обеспечении продовольственной безопасности, государственном контроле и регулировании пищевой цепи, импорте, экспорте и других сферах".