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Глава АПБА: Из-за несоответствий в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров

Глава АПБА: Из-за несоответствий в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров В связи с несоответствиями в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров.
Здоровье
12 июля 2023 г. 11:38
Глава АПБА: Из-за несоответствий в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров

В связи с несоответствиями в маркировке приостановлена продажа 17 560 единиц товаров.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли заявил на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия" по итогам шести месяцев этого года.

Председатель АПБА напомнил, что из 15 проектов нормативных правовых актов, подготовленных в связи с исполнением указанного закона, вступившего в силу с 1 января этого года, 10 были утверждены соответствующими постановлениями Кабинета министров:

"В направлении выполнения задач, вытекающих из закона, проделан ряд необходимых работ. Достигнуты успехи в обеспечении продовольственной безопасности, государственном контроле и регулировании пищевой цепи, импорте, экспорте и других сферах".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Etiketləmədə uyğunsuzluqlarla əlaqədar 17 560 ədəd məhsulun satışı dayandırılıb"

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