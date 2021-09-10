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Глава АПБ встретился с председателем Общественного совета

Глава АПБ встретился с председателем Общественного совета Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли встретился с председателем Общественного совета при Агентстве Назимом Сафаровым.
Здоровье
10 сентября 2021 г. 23:34
Глава АПБ встретился с председателем Общественного совета

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли встретился с председателем Общественного совета при Агентстве Назимом Сафаровым.

Как передает Report, в ходе встречи председатель АПБ подчеркнул важность деятельности Общественного совета по совершенствованию системы продовольственной безопасности, поддержке гражданского общества, усилению механизмов общественного контроля и повышению осведомленности населения.

Назим Сафаров поблагодарил за теплый прием и отметил, что Общественный совет послужит более эффективной организации общественных дискуссий по вопросам продовольственной безопасности.

Затем были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Общественный совет создан в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии" и функционирует на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании государственной политики, реализации и принятии решений.

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Версия на азербайджанском языке AQTA rəhbəri Agentlik yanında İctimai Şuranın sədri ilə görüşüb

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