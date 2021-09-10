Глава АПБ встретился с председателем Общественного совета

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли встретился с председателем Общественного совета при Агентстве Назимом Сафаровым.

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли встретился с председателем Общественного совета при Агентстве Назимом Сафаровым.

Как передает Report, в ходе встречи председатель АПБ подчеркнул важность деятельности Общественного совета по совершенствованию системы продовольственной безопасности, поддержке гражданского общества, усилению механизмов общественного контроля и повышению осведомленности населения.

Назим Сафаров поблагодарил за теплый прием и отметил, что Общественный совет послужит более эффективной организации общественных дискуссий по вопросам продовольственной безопасности.

Затем были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Общественный совет создан в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии" и функционирует на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании государственной политики, реализации и принятии решений.