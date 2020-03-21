Gilan Holding выделил 1 млн манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding перечислил 1 млн. манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года.

Как сообщили Report в Gilan Holding, в соответствии с инструкциями Оперативного штаба при Кабинете Министров, Gilan Holding и входящие в его состав компании с февраля также проводятся различные мероприятия по борьбе с распространением коронавируса:

Там, где это возможно, сотрудники переведены на режим работу "на дому", заседания проводятся путем видеоконференции в онлайн-режиме.

Руководствуясь соображениями безопасности и здоровья работников и клиентов, в тех случаях, когда работать из дома невозможно, отделом SƏTƏM проводится работа по информированию и обучению сотрудников и в офисах, производственных площадях, разработаны инструкции, проведена дезинфекция в соответствии с международными стандартами.