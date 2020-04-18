Германия поэтапно снимает запреты по коронавирусу - ВИДЕО

В Германии, где коронавирусом заражены более 137 тыс. человек, а умерли более 4 тыс., особый карантинный режим поэтапно будет устранен.

Как передает европейское бюро Report, решение об этом было принято на заседании с участием канцлера страны Ангелы Меркель с главами земель, прошедшей в формате видеоконференции.

Федеральное правительство договорилось поэтапно снять запреты в связи с особым карантинным режимом в 16 землях, однако каждые три недели будет оцениваться общая ситуация.

В Германии опыт социальной дистанции в 1,5 метра и запрет контактов среди людей продлится до 3 мая. Нарушители будут оштрафованы. В маркетах и общественном транспорте рекомендуется использовать маски.

Школы поэтапно откроются с 4 мая. В первую очередь будет организован выпускной экзамен в средних школах. Будут подготовлены школьный план и план каникул.

Торговые объекты площадью до 800 кв.м. с понедельника смогут вернуться к работе. В этих торговых объектах будут применены особые гигиенические правила.

Следующие правилам парикмахерские будут открыты после 4 мая, однако мастера будут носить маски.

Запреты на собрания и путешествия останутся в силе. Запреты на большие мероприятия, свадьбы и различные торжества, мероприятия в местах массового скопления людей, посещение кино и театров сохранится до 31 августа. Закрытыми останутся музеи и спортплощадки, рестораны и бары, которые не смогут обеспечить социальную дистанцию. Отели смогут работать только по туристической необходимости.

30 апреля в Германии состоится заседание по оцениванию ситуации. На этом заседании будет составлено расписание работ по выполнению после 3 мая.