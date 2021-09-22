Германия передала Азербайджану 300 тыс. медмасок

300 тысяч медицинских масок, пожертвованных Германией азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переданы Государственному таможенному комитету.

300 тысяч медицинских масок, пожертвованных Германией азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переданы Государственному таможенному комитету.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе ВОЗ в Азербайджане.

Эта помощь оказана в рамках оказываемой правительством Германии через Всемирную организацию здравоохранения помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19). В рамках этой помощи предусматривается отправка 121 миллиона медмасок, 926 тыс. из которых переданы Азербайджану.