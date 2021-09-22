Германия передала Азербайджану 300 тыс. медмасок

300 тысяч медицинских масок, пожертвованных Германией азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переданы Государственному таможенному комитету.
Как передает Report, об этом сообщили в офисе ВОЗ в Азербайджане.
Эта помощь оказана в рамках оказываемой правительством Германии через Всемирную организацию здравоохранения помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19). В рамках этой помощи предусматривается отправка 121 миллиона медмасок, 926 тыс. из которых переданы Азербайджану.