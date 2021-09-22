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Германия передала Азербайджану 300 тыс. медмасок

Германия передала Азербайджану 300 тыс. медмасок 300 тысяч медицинских масок, пожертвованных Германией азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переданы Государственному таможенному комитету.
Здоровье
22 сентября 2021 г. 16:48
Германия передала Азербайджану 300 тыс. медмасок

300 тысяч медицинских масок, пожертвованных Германией азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переданы Государственному таможенному комитету.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе ВОЗ в Азербайджане.

Эта помощь оказана в рамках оказываемой правительством Германии через Всемирную организацию здравоохранения помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19). В рамках этой помощи предусматривается отправка 121 миллиона медмасок, 926 тыс. из которых переданы Азербайджану.

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Версия на английском языке Germany donates 300,000 medical masks to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Almaniya Azərbaycana 300 min tibbi maska ianə edib

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