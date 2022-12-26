Германия официально признала завершение пандемии COVID-19 в стране

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19 и спрогнозировали, что первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить уверенно.

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19 и спрогнозировали, что первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить уверенно.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.

Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен заявил, что пандемия COVID-19 уже подошла к концу.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - считает вирусолог, входящий в совет по коронавирусу при федеральном правительстве Германии.

По его мнению, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.