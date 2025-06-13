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Генсек ОТГ: Тюркские государства нацелены на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

Генсек ОТГ: Тюркские государства нацелены на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения Генсек ОТГ: Тюркские государства нацелены на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения
Здоровье
13 июня 2025 г. 11:05
Генсек ОТГ: Тюркские государства нацелены на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

Отношения между тюркскими странами углубляются и укрепляются во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на первом Конгрессе онкологов в Баку.

По его словам, укрепление связей между странами ОТГ создает благоприятную возможность для формирования в будущем большого тюркского мира.

Омуралиев, рассказывая о совместном сотрудничестве в сфере здравоохранения до настоящего времени, отметил, что страны ОТГ предпринимают решительные шаги в этом направлении.

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Версия на английском языке OTS head: Turkic states take decisive steps towards cooperation in healthcare
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi: Türk dövlətləri səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq yönündə qətiyyətli addımlar atırlar

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