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Генсек ООН: Вакцинация от COVID-19 идет с сильным отставанием от намеченного графика

Генсек ООН: Вакцинация от COVID-19 идет с сильным отставанием от намеченного графика Процесс вакцинации мирового населения от коронавируса идет с сильным отставанием от намеченного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) графика.
Здоровье
14 января 2022 г. 21:29
Генсек ООН: Вакцинация от COVID-19 идет с сильным отставанием от намеченного графика

Процесс вакцинации мирового населения от коронавируса идет с сильным отставанием от намеченного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) графика.

Как передает Report, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Прошлой осенью ВОЗ наметила стратегию вакцинации 40% населения всех стран к концу прошлого года и 70% к середине 2022 года. Мы сейчас даже не близко к достижению этих целей", - констатировал Гутерриш.

По его словам, распространение омикрон-штамма стало "мрачным напоминанием о том, что борьба с коронавирусом должна быть важнейшим пунктом повестки" для всего мира. "Нужно, чтобы все страны и производители сделали приоритетной задачу обеспечения поставок вакцин развивающимся странам через механизм Covax ("Ковакс") и поддержали производство тестов, вакцин и лекарств странами, у которых для этого есть ресурсы", - указал генсек всемирной организации.

В минувшую среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 90 стран не достигли к настоящему моменту цели вакцинировать от коронавируса 40% населения. ВОЗ, по его словам, вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения в этих странах проблем, связанных с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями хранения и доверием к прививкам.

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