Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

"Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, - написал Гутерриш в Twitter . - По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему".

"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает", - призвал административный глава мирового сообщества.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.