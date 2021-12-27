Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

"Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых".
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, - написал Гутерриш в Twitter. - По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему".
"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает", - призвал административный глава мирового сообщества.
Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.
As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.
On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.