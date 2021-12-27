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Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям "Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых".
Здоровье
27 декабря 2021 г. 07:05
Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

"Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, - написал Гутерриш в Twitter. - По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему".

"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает", - призвал административный глава мирового сообщества.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

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