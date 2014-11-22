Генсек ООН предсказал победу над Эболой к середине 2015 года

В то же время глава миссии ООН по борьбе с Эболой Энтони Банбэри подчеркнул, что на текущий момент человечество еще очень далеко от полной победы над вирусом.
Генсек ООН отметил, что, несмотря на спад заболеваемости в отдельных районах Западной Африки, рост эпидемиологической угрозы зарегистрирован в Мали, где жертвами Эболы уже стали шесть человек.
По последним данным ВОЗ, от эпидемии вируса Эбола, начавшейся в декабре 2013 года в Гвинее, умерло уже более 5 400 человек. Всего зафиксировано 15145 случаев заражения смертельным вирусом. При этом в организации полагают, что реальные цифры значительно выше официальных.
Случаи заражения Эболой были зафиксированы в Нигерии, Сенегале, Мали, а также в Испании и США, однако дальнейшее распространение лихорадки было сдержано. В наибольшей степени от вспышки заболевания пострадали расположенные в Западной Африке Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.
По данным ВОЗ, смертность от Эболы равна примерно 70%.
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